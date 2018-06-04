На Донбасі розташовані майже 200 об'єктів, які несуть екологічну загрозу

Мова йде про заводи, водоканали, насосні та фільтрувальні станції, шахти

На території Донбасу розташовані майже 200 об'єктів, які несуть екологічну загрозу. Про це на презентації результатів дослідження щодо екологічної ситуації на Донбасі повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема йдеться про екологічні ризики, серед яких названі і затоплення шахт, і забруднення ґрунтів, пов'язане з використанням зброї, а також хімічне забруднення вод.

Так, до переліку потенційно небезпечних потрапило майже 200 об'єктів і на підконтрольній уряду території і на окупованих ділянках. У звіті йде мова про заводи, очисні споруди, водоканали, насосні та фільтрувальні станції, шахти.

"Майже 200 об'єктів несуть загрозу для Донбасу. Шахта Юнком… Прогнозувати зараз вкрай складно щодо цього. Якщо вони будуть відкачувати воду, то радіація може потрапити навіть до Азовського моря. У нас зараз відсутній доступ туди. В ООН в ході останнього засідання французький представник поставив питання щодо ситуації на Донбасі", - повідомив він.

Крім того, на території Донецької області знаходяться камера підземного атомного вибуху шахти "Юнком" і 1300 териконів, які також становлять значну екологічну загрозу всьому регіону у випадку неналежної експлуатації.

Нагадаємо, раніше сьогодні Черниш повідомив, що станом на 4 червня приблизно 26 шахт на Донбасі розкрадені, усі вони затоплюються.