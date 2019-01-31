На Донбасі розпочали роботу перші підрозділи медичної евакуації

На базі військово-медичного закладу ЗСУ вже сформовано перші екіпажі

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе начинает свою работу экспериментальный подразделение медицинской эвакуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице Facebook.

Как сообщается, на базе военно-медицинского учреждения Вооруженных сил Украины уже сформированы первые экипажи, обеспечены техникой и медицинским оборудованием.

"Совершенствование системы предусматривает соответствие стандартам НАТО и имеет целью создание единого органа управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ООН заявили, что более 2 млн жителей Донбасса не имеют доступа к медицине. Кроме того, менее чем за год удвоилось количество людей, которые недоедают. В то же время Всемирная продовольственная программа ООН завершает свою деятельность на востоке Украины из-за отсутствия финансирования со стороны доноров.

РБК-Украина писало, что страны-участницы Организации О'объединенных Наций должны активизировать выделение средств на гуманитарную программу для жителей Донбасса.