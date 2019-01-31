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На Донбасі розпочали роботу перші підрозділи медичної евакуації

Новини » Політика    31.01.2019 - 09:26
На Донбасі розпочали роботу перші підрозділи медичної евакуації
Іллюстративне фото (facebookcompressjfonews)

На базі військово-медичного закладу ЗСУ вже сформовано перші екіпажі

В районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі розпочинає свою роботу експериментальний підрозділ медичної евакуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці Facebook.

Як повідомляється, на базі військово-медичного закладу Збройних сил України вже сформовано перші екіпажі, забезпечені технікою та медичним обладнанням.

"Удосконалення системи передбачає відповідність стандартам НАТО та має на меті створення єдиного органу управління процесом медичної евакуації в бойових умовах", - йдеться у повідомленні.

 
Перші підрозділи медичної евакуації

Перші підрозділи медичної евакуації Експериментальний підрозділ медичної евакуації розпочинає свою роботу в районі проведення операції Об’єднаних сил. На базі військово-медичного закладу Збройних Сил України вже сформовано перші екіпажі, забезпечені технікою та медичним обладнанням. Удосконалення системи передбачає відповідність стандартам НАТО та має на меті створення єдиного органу управління процесом медичної евакуації в бойових умовах. Разом переможемо! Слава Україні! #ООС #Операція_ООС #Медевак

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 30 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що більше 2 млн жителів Донбасу не мають доступу до медицини. Крім того, менш ніж за рік подвоїлася кількість людей, що недоїдають. У той же час Всесвітня продовольча програма ООН завершує свою діяльність на сході України через відсутність фінансування з боку донорів.

Також РБК-Україна писало, що країни-учасниці Організації Об'єднаних Націй мають активізувати виділення коштів на гуманітарну програму для жителів Донбасу

У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі за добу
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