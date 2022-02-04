На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

За минулу добу, 3 лютого, і станом на 7 годину ранку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних формувань РФ. Ситуація залишається контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.
Відзначимо, що раніше ми писали, що з'явилося відео обстрілу КПВВ "Гнутово" на Донбасі.
Крім того, бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли біля Мар'їнки і Пісків.