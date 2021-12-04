На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

З початку доби 4 грудня на Донбасі бойовики дотримуються режиму припинення вогню. Ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
"З початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі підкреслили, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Українські військові виконують завдання зі стримування агресії з боку Росії.
Нагадаємо, 3 грудня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав український військовий.