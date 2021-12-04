RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку доби 4 грудня на Донбасі бойовики дотримуються режиму припинення вогню. Ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі підкреслили, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Українські військові виконують завдання зі стримування агресії з боку Росії.

Нагадаємо, 3 грудня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав український військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС