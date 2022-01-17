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На Донбасі з початку доби зберігається режим "тиші"

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Донбас, Понеділок 17 січня 2022 17:15
На Донбасі з початку доби зберігається режим "тиші" Фото: на Донбасі з початку доби зберігається "тиша" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку 17 січня на Донбасі збройні формування Росії не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в ООС.

У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, днем раніше проросійські бойовики відкривали вогонь в районі Катеринівки, поранення отримав український військовий.

Зазначимо, Служба безпеки України виявила схованка бойовиків зі зброєю та боєприпасами в районі проведення ООС.

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Донбас ООС
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