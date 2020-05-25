На Донбасі ліквідовано двох бойовиків, ще двох поранено

Ситуація на Донбасі минулої доби, 24 травня, була загострена, бойовики застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Українські війська у районі операції Об'єднаних сил були змушені відповідати на вогонь противника, що призвело до втрат у лавах бойовиків.

Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Були застосовані артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил... За даними розвідки, 24 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та щонайменше двох поранили", - зазначили в штабі.

Обстріли велися з околиці Кам’янки з напрямку окупованої Василівки. Поруч з Авдіївкою ворог випустив 20 мін 82-го калібру, обстріли зафіксовані також біля Красногорівки, Новотроїцького та тричі біля Старогнатівки.

Неподалік населеного пункту Водяне окупанти з мінометів 120 мм та 82 мм випустили 13 мін. Біля Оріхового зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. А неподалік Новолуганського бойовики випустили 30 снарядів зі ствольної артилерії і 26 мінометних боєприпасів.



"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було", - заявили в штабі.

Від початку поточної доби російські збройні формування відкривали вогонь неподалік населеного пункту Піски і біля Мар’їнки. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, 24 травня бойовики обстріляли дачні будівлі у селі Кам’янка Донецької області, зруйновавши два будинки.