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На Донбасі за день поранені 4 українських військових

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 18:13
На Донбасі за день поранені 4 українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціям ООС на Донбасі

Бойовики за день, 18 лютого, 8 разів обстріляв позиції українських військвих в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, 7 разів бойовики застосовували артилерійські системи калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм із витратою 94 снарядів і мін.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 4 рази обстріляв наші опорні пункти:

- зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське;

- зі ствольної артилерії калібру 122 мм та, вдруге, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Водяне;

- з озброєння бойових машин піхоти та ручних протитанкових гранатометів - біля селища Опитне.

Окрім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами здійснено також чотири обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил:

- із мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Катеринівка;

- двічі - з мінометів 120-ого та 82-ого калібрів - біля селища міського типу Новотошківське;

- з великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Кримське.

"В ході бойових дій 4 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день поранені 4 українських військовихРаніше повідомлялося, що на Донбасі група сил спеціальних операцій у понеділок, 18 лютого, після нетривалого бою захопила в полон бойовика.

Нагадаємо, на Донбасі увечері в неділю, 17 лютого, сили операції Об'єднаних сил зупинили підготовку атаки з боку диверсійної групи. Зокрема, спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, яка збиралася атакувати наші позиції, зупинили на Светлодарском напрямку. У цьому районі виконував бойові завдання один з батальйонів українських військових.

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