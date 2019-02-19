На Донбасі за день поранено українського військового

Сьогодні зафіксували найбільше застосування противником засобів вогневого ураження з початку року

Боевики за день, 19 февраля, 11 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

Отмечается, что во вторник было зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения с начала года.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения", - говорится в сообщении.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск:

из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи населенного пункта Лебединское;

из артиллерийских систем калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное;

дважды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских военных:

из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Екатериновка;

из минометов калибра 82 мм и, второй раз, из зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Золотое-4;

дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около поселка городского типа Луганское.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-центре.

Потери боевиков уточняются.

Напомним, в зоне проведения ООС в ходе боевых действий 18 февраля были ранены четверо украинских военных.

Как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко заявил, что с начала агрессии России на Донбассе погибли 2949 украинских военнослужащих.

Добавим, в Раде во вторник прошло спецзаседание парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.