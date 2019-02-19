На Донбасі за день поранено українського військового

Сьогодні зафіксували найбільше застосування противником засобів вогневого ураження з початку року
Боевики за день, 19 февраля, 11 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.
Отмечается, что во вторник было зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения с начала года.
"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения", - говорится в сообщении.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск:
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских военных:
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-центре.
Потери боевиков уточняются.
Напомним, в зоне проведения ООС в ходе боевых действий 18 февраля были ранены четверо украинских военных.
Как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко заявил, что с начала агрессии России на Донбассе погибли 2949 украинских военнослужащих.
Добавим, в Раде во вторник прошло спецзаседание парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.