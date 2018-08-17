На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Бойовики 14 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 17 серпня 2018 року, поранення внаслідок бойових дій отримав один український військовослужбовець. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, з сьомої години ранку і до 18 вечора українські військові зафіксували на Донбасі 14 обстрілів з боку позицій бойовиків. Разом з тим, у штабі додають, що в ході обстрілів бойовики не застосовували важке озброєння.

Повідомляється, що з кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели обстріли по позиціях ООС біля Кримського, Красногорівки, Новозванівки, Чермалика, Водяного, Павлополя, Широкиного та Лебединського.

"Внаслідок бойових дій один військовослужбовець об’єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Міністерства оборони України, за минулу добу, 16 серпня 2018 року, у зоні ООС обійшлося без втрат у лавах українських військ.