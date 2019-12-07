На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 7 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Два обстрілу укріплень українських захисників російськими окупаційними військами, зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме неподалік Новолуганского і у Майорска.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу по позиціях Об'єднаних сил: поблизу Новоселівки Другої, у Широкіно і неподалік Павлополя.

"Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня на Донбасі збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим "тиші". Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм.

Крім того, за даними української розвідки, на окуповану територію Донбасу з РФ прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи і підрозділи спецпризначення.