На Донбасі бойовики застосували протитанкові ракети, втрат у ЗСУ немає

Фото: cитуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 9 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь поблизу Новолуганського та Причепилівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь неподалік від Мар’їнки.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій. За даними розвідки, 9 липня наші оборонці поранили двох загарбників", - повідомили у штабі ООС.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Причепилівки бойовики застосували заборонені міномети калібру 120 мм.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 8 липня бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, один військовий загинув, ще троє поранені.

За даними української розвідки з 29 червня по 5 липня було ліквідовано 13 бойовиків.