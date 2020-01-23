На Донбасі бойовики залишили дев'ять осіб в "сірій зоні", - Держприкордонслужба

Робота КПВВ "Майорське" була продовжена 22 січня
Вчора, 22 січня, на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" на Донбасі бойовики залишили в "сірій зоні" дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.
Як повідомили прикордонники, що у зв'язку з цим за рішенням командувача Об'єднаних сил роботу КПВВ "Майорське" було продовжено.
"Прикордонниками забезпечено пропуск на контрольовану територію 9 громадян, яких окупанти залишили на нічліг у так званій "сірій зоні", - повідомили в ДПС.
Всього за минулу добу, 22 січня, через КПВВ надійшло 40,9 тисячі осіб і 4,4 тисячі транспортних засобів:
Раніше РБК-Україна писало, що смертність на КПВВ в Луганській і Донецькій областях підвищилася на 40%, порівняно з 2018 роком. У 2019 році на КПВВ в Луганській області померли 10 людей і ще 9 - на КПВВ в Донецькій області. Всього за два роки на пунктах пропуску на Донбасі померли 46 осіб.
Також повідомлялося, що на Донбасі 22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення.