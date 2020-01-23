На Донбасі бойовики залишили дев'ять осіб в "сірій зоні", - Держприкордонслужба

Вчора, 22 січня, на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" на Донбасі бойовики залишили в "сірій зоні" дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Як повідомили прикордонники, що у зв'язку з цим за рішенням командувача Об'єднаних сил роботу КПВВ "Майорське" було продовжено.

"Прикордонниками забезпечено пропуск на контрольовану територію 9 громадян, яких окупанти залишили на нічліг у так званій "сірій зоні", - повідомили в ДПС.

Всього за минулу добу, 22 січня, через КПВВ надійшло 40,9 тисячі осіб і 4,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 9755 людина і 965 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 8500 осіб і 1375 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8045 людина і 1365 транспортних засобів;

"Гнутово" - 3540 осіб та 685 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11030 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що смертність на КПВВ в Луганській і Донецькій областях підвищилася на 40%, порівняно з 2018 роком. У 2019 році на КПВВ в Луганській області померли 10 людей і ще 9 - на КПВВ в Донецькій області. Всього за два роки на пунктах пропуску на Донбасі померли 46 осіб.

Також повідомлялося, що на Донбасі 22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення.