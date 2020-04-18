На Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції ВСУ з мінометів

З початку доби, 18 квітня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Наголошується, що бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Луганського і Травневого з використанням мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

"Так, сьогодні о 06:40 з боку н. п. Нижнє Лозове окупанти випустили в бік наших укріплень в районі с. Луганське три міни 120-го і дві міни 82-го калібрів. У відповідь наші військовослужбовці відкрили щільний вогонь з штатного піхотного озброєння. Цього виявилося достатньо, щоб змусити противника припинити вогонь. Раптом ворог порушив режим перемир'я вже у 08:10 ранку біля Травневого. Наші захисники нарахували падіння трьох мін калібру 82 мм, по два ворожі постріли з гранатометів РПГ і АГС, а також в цілому близько 40 черг з кулеметів і стрілецької зброї, скоєних російсько-окупаційними військами за напрямом н. п. Гольмовский", - повідомили в Міноборони.

На даний момент бойових втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулі доби, 17 квітня, бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілу військові ВСУ не постраждали.

Також РБК-Україна писало, що президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили війну на Донбасі. При цьому про деталі розмови не повідомляється.