На Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських військових

З початку поточної доби, 3 грудня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" неподалік Новолуганского.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник також здійснив один обстріл по укріплень Об'єднаних сил у Лебединського.

"Сьогодні, 3 грудня, втрат в результаті обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі повідомили, що на неодноразові запити української сторони СЦКК через СММ ОБСЄ, російські окупаційні війська надали гарантії дотримання режиму припинення вогню в районі Мар'їнки.

Нагадаємо, на Донбасі, в районі проведення ООС за минулу добу, 2 грудня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, 1 грудня збройні формування Російської Федерації і її бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців.