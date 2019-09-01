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На Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 21:25
На Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню
Ілюстративне фото (ООС)

Втрат серед українських військовослужбовців немає

Бойовики на Донбасі з початку доби дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Протягом доби збройні формування РФ і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненого мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Миколаївки за напрямом Докучаєвська, тричі неподалік Водяної із напрямків Ужовки і Азов.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник п'ять раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. Двічі неподалік Луганського за напрямом Нижнє Лозове, також два рази в районі Зайцево.

Нагадаємо, з початку поточної доби, 1 вересня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Теми: Новини ООС
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