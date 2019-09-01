ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики 3 рази порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    01.09.2019 - 13:54
Бойовики 3 рази порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Підрозділи ООС 2 рази відкривали вогонь у відповідь

З початку поточної доби, 1 вересня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомили в оборонному відомстві, бойовики близько 2:00 ночі відкрили вогонь з кулеметів по позиціям українських військових в районі Миколаївки. Другий обстріл був зафіксований поблизу Водяного, де о 10:00 противник застосував станкові протитанкові гранатомети.

Ще одне порушення режиму тиші сталося в районі населеного пункту Луганське. Бойовики о 10:10 застосували гранатомети та стрілецьку зброю проти українських військових.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил двічі відкривали вогонь у відповідь на провокації російських найманців. Втрат серед українських військових немає.

"Двічі від початку доби наші оборонці відкривали вогонь у відповідь з чергових піхотних вогневих засобів. Станом на зараз військовослужбовці Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення. Бойових втрат з початку поточної доби немає", - йдеться у зведенні.

Карта ООС

Ситуація на Донбасі станом на 1 вересня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж суботи, 31 серпня, російські найманці 20 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні проведення ООС на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

КПВВ на Донбасі перейшли на осінній графік Нацгвардія на Донбасі виявила небезпечний сховок
Новини України ООСДонбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся