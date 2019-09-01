Бойовики 3 рази порушили перемир'я на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Підрозділи ООС 2 рази відкривали вогонь у відповідь

З початку поточної доби, 1 вересня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомили в оборонному відомстві, бойовики близько 2:00 ночі відкрили вогонь з кулеметів по позиціям українських військових в районі Миколаївки. Другий обстріл був зафіксований поблизу Водяного, де о 10:00 противник застосував станкові протитанкові гранатомети.

Ще одне порушення режиму тиші сталося в районі населеного пункту Луганське. Бойовики о 10:10 застосували гранатомети та стрілецьку зброю проти українських військових.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил двічі відкривали вогонь у відповідь на провокації російських найманців. Втрат серед українських військових немає.

"Двічі від початку доби наші оборонці відкривали вогонь у відповідь з чергових піхотних вогневих засобів. Станом на зараз військовослужбовці Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення. Бойових втрат з початку поточної доби немає", - йдеться у зведенні.

Ситуація на Донбасі станом на 1 вересня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж суботи, 31 серпня, російські найманці 20 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні проведення ООС на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.