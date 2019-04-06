На Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС

З початку поточної доби на Донбасі сьогодні, 6 квітня, було зафіксовано 5 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що проросійські найманці здійснили обстріл позицій українських військових поблизу Зайцевого, використавши міномет 120 мм. Також бойовиками було обстріляно з міномета 120 мм позиції в районі Павлопілля.

В районі Широкиного, Старогнатівки та Опитного бойовики здійснили обстріл з використанням гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів втрат від початку поточної доби серед захисників України немає", - повідомили в Міноборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено. Окупанти обстрілювали позиції ООС, зокрема, з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.