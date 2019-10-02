На Донбасі бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби 2 жовтня в районі проведення операції Обїединенных сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також, з метою нанесення максимального шкоди військовослужбовцям збройних сил, противник застосував безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новогнатовки, поблизу Миколаївки, неподалік Новотроїцького, поблизу Павлополя та

неподалік Авдіївки.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник зробив вісім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Кримського, в районі Зайцевого, поблизу Катеринівки, неподалік від Південного, поблизу Новолуганского, неподалік Золотого, поблизу Новгородського і неподалік Троїцького.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілу ворожих серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.