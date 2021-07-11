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На Донбасі 11 обстрілів за добу: бойовики пустили в хід важку артилерію і міномети

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових 11 разів за минулу добу, 10 липня. При цьому окупанти пустили в хід важку артилерію, протитанковий ракетний комплекс, міномети та іншу заборонену зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

У районі Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм. А у Водяному (біля Донецька) обстрілювали позиції українських військових з мінометів 120-го калібру.

У районі Водяного на Приазов'ї бойовики двічі здійснювали обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем. У районі Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.

Недалеко від Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.

"Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед українських воїнів за минулу добу немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Також повідомляється, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на сьогоднішній ранок обстрілів не було.

Нагадаємо, що ОБСЄ поскаржилася на дії бойовиків на Донбасі - вони заважають спостерігачам проводити моніторинг. У Донецькій області окупанти не пропускали патруль кілька разів і ставили свої умови спостерігачам.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстрілюють наших військових за допомогою снайперів. Один молодий боєць отримав поранення, не сумісне з життям.

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Донбас