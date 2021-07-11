На Донбасі 11 обстрілів за добу: бойовики пустили в хід важку артилерію і міномети

У районі Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм. А у Водяному (біля Донецька) обстрілювали позиції українських військових з мінометів 120-го калібру.

У районі Водяного на Приазов'ї бойовики двічі здійснювали обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем. У районі Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.

Недалеко від Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.

"Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед українських воїнів за минулу добу немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Також повідомляється, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на сьогоднішній ранок обстрілів не було.