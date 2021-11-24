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"Донбас" і "Краматорськ" зняли з чемпіонату України з хокею

Автор: Артем Горовенко

Федерація хокею України виключила "Донбас" і "Краматорськ" з Української хокейної ліги. Клуби знято з чемпіонату через порушення регламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію хокею України.

Повідомляється, що дисциплінарний комітет ФХУ ухвалив рішення про виключення зняття клубів "Донбас" та "Краматорськ" з числа учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Причина - клуби тричі порушили регламент, виставивши на матчі тимчасово відлучених хокеїстів.

Також повідомляється, що у середині листопада на період розслідування зриву підготовки збірної України до Чемпіонату світу-2022 тимчасово відлучив гравців "Донбасу" Філіпа Пангелова-Юлдашева, Віталія Андрійківа, Олександра Пересунька, Іллю Коренчука, Микиту Буценка, Віктора Захарова, а також гравця "Краматорська" Павла Тарана. Вони за добу до першого матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі проти Італії залишили лави національної збірної.

Проте клуби випускали вищезгаданих гравців на матчі в рамках УХЛ, за що їх карали технічними поразками. Перед їхньою очною грою Федерація попередила про те, що за третього порушення регламенту зніме команди з чемпіонату, але відлучені гравці знову вийшли на лід.

Зазначимо, "Донбас" є чинним чемпіоном України з хокею.

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