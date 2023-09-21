ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Донбассе россияне мобилизовали почти всех коммунальщиков, города погрязли в мусоре, - ЦНС

Шахтерск, Четверг 21 сентября 2023 15:20
UA EN RU
На Донбассе россияне мобилизовали почти всех коммунальщиков, города погрязли в мусоре, - ЦНС Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне мобилизовали почти всех коммунальщиков в оккупированном Шахтерске (Донецкая область). Теперь город утопает в мусоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Во временно оккупированном Шахтерске оккупанты не вывозят мусор из-за дефицита коммунальщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство работников оккупанты мобилизовали для войны против Украины, другая часть сбежала от войны. Поэтому вывозить мусор просто некому. Оккупационная "администрация" вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу.

Россия свозит свой мусор в "ДНР"

Ранее сообщалось, что на полигоны бытовых отходов с временно оккупированных территорий Донецкой области завозят мусор из Ростова. Враг таким образом решает проблему перегруженности свалок в самой РФ.

"При этом оккупанты обещают построить еще два полигона на оккупированной части Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область. В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона", - добавили в ЦНС.

Мобилизация в России

Не так давно Генштаб ВСУ сообщал, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двух.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Шахтерск ДНР Донецкая область Война в Украине
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны