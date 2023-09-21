На Донбассе россияне мобилизовали почти всех коммунальщиков, города погрязли в мусоре, - ЦНС

Россияне мобилизовали почти всех коммунальщиков в оккупированном Шахтерске (Донецкая область). Теперь город утопает в мусоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Во временно оккупированном Шахтерске оккупанты не вывозят мусор из-за дефицита коммунальщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство работников оккупанты мобилизовали для войны против Украины, другая часть сбежала от войны. Поэтому вывозить мусор просто некому. Оккупационная "администрация" вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу.

Россия свозит свой мусор в "ДНР"

Ранее сообщалось, что на полигоны бытовых отходов с временно оккупированных территорий Донецкой области завозят мусор из Ростова. Враг таким образом решает проблему перегруженности свалок в самой РФ.

"При этом оккупанты обещают построить еще два полигона на оккупированной части Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область. В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона", - добавили в ЦНС.

Мобилизация в России

Не так давно Генштаб ВСУ сообщал, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двух.