Donbas Media Forum 2026 собрал в Киеве почти 1400 участников: что обсуждали

Главные темы форума

Мероприятие длилось 8-10 октября и собрало 1397 участников из Украины и других стран. В программе было 82 события: дискуссии, воркшопы, презентации исследований и антикоррупционные прения.

Нынешний форум прошел под лозунгом "Я_МЕДИА: человек – для человека – о человеке" . Участники говорили о журналистской этике, освещении войны, психологическом здоровье медийщиков, финансовой устойчивости редакций и использовании технологий. Отдельно провели девять закрытых из соображений безопасности дискуссий о взаимодействии журналистов с военными.

Участники также просмотрели 10 документальных фильмов и посетили девять тематических выставок, посвященных, в частности, коррупции, памяти о погибших, гражданских в неволе и жизни прифронтовых регионов.

Donbas Media Forum 2026 собрал в Киеве почти 1400 участников (фото: DMF)

Безопасность и права человека

В течение трех дней эксперты предоставили почти 160 индивидуальных консультаций по цифровой безопасности, юридическим вопросам, доступу к публичной информации, противодействию коррупции и безбарьерной коммуникации.

Еще почти 200 тренингов посвятили работе с детектором дронов "Чуйка", который помогает журналистам во время командировок к прифронтовым территориям. Впервые на форуме участники могли подписать согласие на посмертное донорство органов – это сделали пять человек.

Традиционно особое внимание было уделено оккупированным территориям: залы назвали в честь Донецка, Луганска, Бердянска, Каховки, Мариуполя, Лисичанска и Ялты. Так организаторы стремятся хранить эти города в публичном пространстве и напоминать о людях, которые остаются в оккупации или вынуждены были уехать.

"Медиа продолжают работать, несмотря на обстрелы"

Председатель ОО DII-Ukraine и оргкомитета форума Любовь Раковица отметила, что подготовка к нынешнему мероприятию была особенно сложной из-за усиления российских обстрелов Киева. Команда оценивала риски безопасности и рассматривала возможное изменение даты, места или формата.

"Журналисты продолжают работать, редакции – делать свои проекты, команды – развиваться, искать новые форматы и отвечать на новые вызовы", – сказала Раковица.

По ее словам, форум стал проявлением устойчивости медийного сообщества, которое продолжает выполнять профессиональные обязанности в условиях войны.

Участники форума обсудили взаимодействие журналистов с военными и особенности освещения войны (фото: DMF)

На мероприятии также провели донацию крови : к ней присоединились 15 участников. Для детей медийщиков организовали пространство с мастер-классами, а сами участники положили начало беговой инициативе DMF Run Club.

Участники Donbas Media Forum присоединились к донации крови, которая может помочь спасти жизнь (фото: DMF)

Donbas Media Forum впервые прошел в 2015 году для журналистов из Донецкой и Луганской областей. Впоследствии он превратился в национальную площадку для региональных медиа. Следующий форум организаторы планируют провести в 2027 году.