О донатах, выборах, сериалах и затяжной войне: главное из интервью Притулы РБК-Украина

В интервью РБК-Украина один из украинских топ-волонтеров, бывший шоумен и экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула рассказал о потребностях украинской армии в разгар контрнаступления, производстве сериалов за государственные средства, выборах во время войны и походе волонтеров в политику.

Сергей Притула - один из самых известных украинских волонтеров. Основанный им благотворительный фонд уже собрал более 5,65 млрд гривен за время полномасштабной войны. Деньги идут как на помощь армии, так и на гуманитарные нужды, в частности на прифронтовых и деоккупированных территориях Украины.

Фонд Притулы известен своим "мега-сбором" средств на масштабные закупки для нужд украинской армии. Так, в прошлом году Притула объявил сбор на покупку трех турецких беспилотников "Байрактар". Целевая сумма сбора - 500 млн гривен, но за три дня украинцы задонатили ему 600 миллионов гривен, а компания-производитель в конце концов передала его фонду три "Байрактора" бесплатно. Собравшиеся тогда средства пошли на реализацию другого мега-проекта - покупку разведывательного спутника ICEYE вместе с доступом к базе данных созвездия других спутников.

О донатах

Как рассказывает Притула в интервью РБК-Украина, сейчас он наблюдает тренд по падению уровня донатов. И объясняет это прежде всего экономическими причинами, ведь за время войны украинцы точно не становятся богаче, вместо этого должны закрывать свои текущие бытовые нужды. "Атаки по энергосистеме привели к тому, что в ноябре, декабре, январе люди много денег тратили на то, чтобы у них было тепло и свет дома", - говорит волонтер.

Он также отмечает падение донатов из-за границы, которые особенно важны для фонда - ведь очень много закупок Фонд Притулы делает именно за валюту. Причина этого аналогична - у украинцев, вынужденных эмигрировать, тоже появятся много бытовых потребностей и, соответственно, меньше возможностей донатить. Хотя, подчеркивает Притула, если сборы его Фонда затрагивают не только украинских эмигрантов (как в случае с подрывом россиянами Каховской ГЭС), но и вообще иностранцев, судьба зарубежных донатов существенно растет.

Прогноз на осень и зиму

По мнению Притулы, текущая осень и предстоящая зима для Украины не будут легче прошлых - ведь россияне наверняка снова прибегнут к системным обстрелам украинских энергообъектов.

"Чем дольше длится война, тем процент людей, считающих, что военные действия завершатся в пределах ближайшего месяца-двух-трех или полугода, постоянно сокращается и сокращается. Нет оснований полагать, что это может закончиться до конца этого года. И я не хочу на себя брать лишнюю ответственность какого-то вангования на ненужном месте. Однако работа нашего фонда планируется с ориентировкой на то, что и в следующем году война не закончится", - говорит Притула.

О потребностях украинской армии во время контрнаступления

Среди текущих потребностей украинской армии при контрнаступлении, которые обеспечивает и планирует обеспечивать его фонд, Притула особо выделяет средства для разминирования, FPV-дроны, средства радиоэлектронной борьбы, дроны-камикадзе. С россиянами здесь постоянно идет конкуренция. "Это гонка научно-технического процесса, инноваций в сфере miltech, где нам нужно максимально мобилизоваться и по линии государства и по линии поддержки волонтерской среды", - говорит волонтер.

О позиции Запада

Притула достаточно регулярно общается с представителями партнерских стран Запада, в том числе парламентариями и чиновниками. По его мнению, в целом на Западе отсутствует понимание того, как именно должна закончиться российско-украинская война.

"Мы очень часто слышим от наших союзников, что "мы будем стоять с Украиной до конца". Финальное понимание того, сколько нужно и какой конец, его нет. Хуже всего, что сейчас происходит, это когда они нам бросают мячик и говорят: вы сами определите, что для вас победа. Когда мы говорим, что для нас победа, они говорят: не все так просто, есть определенные красные линии. Нет очевидного единства во взглядах, например в военном решении вопроса деоккупации Крыма, для многих это такая красная линия", - говорит Притула.

О сериалах за бюджетные средства

Сфера культуры и деятельность профильного министерства в Украине регулярно оказывается в центре громких скандалов. В частности, летом большой скандал повлекло за собой финансирование государством производства многочисленных сериалов развлекательного характера - по мнению многих украинцев, во времена российской агрессии, когда каждая государственная гривна так или иначе должна работать на победу, подобные расходы абсолютно нецелесообразны.

Притула, который получил свою популярность как телеведущий и шоумен-комик до того, как полностью погрузиться в волонтерство, в этом смысле категоричен: никаких государственных расходов на съемки развлекательного контента не должно быть.

Однако безусловно, бороться с россиянами не только на поле боя, но и в информационном поле нужно, говорит волонтер. "Они продвигают свои нарративы, и эта война нарративов имеет место. Должно ли государство Украина на это симметрично или асимметрично отвечать? Да, по моему мнению, должно. Потому что иначе мы проигрываем инфопространство, иначе вакуум кем-то будет заполнен", - говорит Притула.

"Является ли адекватным ответом на российскую информационную политику, российские нарративы, какие-то фильмы или сериалы, сериалы развлекательного характера, которые финансируются из государственного бюджета. Да нет, ни разу!"

Что такое развлекательный контент? Ты хочешь радовать людей и заработать на этом деньги. Найди, пожалуйста, частного инвестора, сними за его средства, продай это каналам, кинотеатрам, заработай и с маржи отдай прибыль инвестору и заработай себе", - добавляет волонтер.

О выборах и политике

Уже ближе к завершению карьеры в шоу-бизнесе, Притула попробовал свои силы в политике: в 2019 году баллотировался в Верховную раду по списку партии "Голос" (но депутатом не стал), а в 2020 пошел на выборы мэра Киева, где занял третье место.

Притула выступает категорически против проведения в Украине выборов до завершения войны (о ситуации вокруг выборов и позиции западных партнеров Украины по этому поводу РБК-Украина уже писало).

"Я лично считаю, что это максимальная бессмысленность - выборы во время войны. Потому что, во-первых, какая может быть легитимность этого волеизъявления, как обеспечить его за границей для 8 миллионов украинских беженцев - это невозможно".

Внутренние переселенцы массово не проголосуют по ряду причин. А люди на оккупированных, простите, территориях, это наши граждане, они будут иметь возможность проголосовать? Не будут. А те военные, которые защищают нас и возможные выборы, а без их голоса вообще можно говорить, что эти выборы состоялись? Поэтому нужно прекратить эти манипуляции и это бурление. Потому что люди нервничают, люди не хотят этого. Я не знаю среди своих знакомых, друзей, никого, кто бы сказал, что крайне необходимо проводить выборы", - говорит Притула.

И даже если война продлится еще несколько лет, выборы все равно проводить не стоит, утверждает волонтер. И добавляет: за деньги, которые должны быть потрачены на проведение выборов, можно купить огромное количество необходимого Силам безопасности и обороны Украины.

Один из самых популярных вопросов к Притуле (как и к другим топ-волонтерам): собирается ли он затем конвертировать свой уровень узнаваемости и доверия в политическое будущее. В политических кулуарах давно ходят разговоры о создании одной или нескольких волонтерско-военно-ветеранских партий.

"Я не знаю волонтеров из того окружения, с которым я общаюсь, которые занимаются волонтерством для того, чтобы это было трамплином в политику. Потому что основная масса волонтеров, с которыми я общаюсь, это люди, которые занимаются волонтерством с 2014 года, так же, как и я", - говорит Притула.

При этом он предполагает, что многие из нынешних волонтеров все же попробуют себя в политике в будущем и считает это абсолютно адекватным решением.

"Волонтеры показали способность украинцев к самоорганизации. Это люди, которые показывают лидерство, это люди, которым другие люди доверяют распоряжаться бюджетом. Потому что они формируют какой-то бюджет, это люди, умеющие организовывать процессы, менеджерить какие-то проекты. То есть это хорошие люди, которым можно заходить в те или иные органы власти, местного самоуправления или законотворчества", - говорит Притула.

Полный текст интервью Сергея Притулы для РБК-Украина читайте по ссылке.

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