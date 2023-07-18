Не донатами едиными: как ведущие украинские бизнесы помогают стране

По информации центра развития инноваций по состоянию на январь 2023 года, почти 90% предприятий Украины помогают стране во время войны, в частности, 65% помогают ВСУ.

Компании закрывают потребности как в направлении, так и с помощью общественных или благотворительных организаций, которые точечно изучили запросы населения. Важным фактором поддержки являются внезапные масштабные события, такие как недавняя катастрофа на Каховской ГЭС, ведь они нуждаются в максимально быстрой и решительной реакции от бизнеса.

Более подробно о том, на что направляют ресурсы и как помогают украинцам лидеры разных отраслей сейчас, в нашем обзоре.

IDS Украина

На сегодня производитель "Моршинской", "Миргородской" и энергетика "Воля" предоставил питьевой воде для нужд населения на сумму более 150 млн грн от начала полномасштабного вторжения. В июне после подрыва Каховской ГЭС гуманитарные усилия IDS Ukraine направили на поддержание южан Украины. Эта помощь включает более 5 млн. литров питьевой воды на сумму 35 млн. грн., а также закупку двух мобильных очистных станций и расходных материалов для них. Оборудование должно обеспечить потребности людей в воде объемом более 1,6 млн литров ежемесячно.

Uklon

С начала полномасштабной войны компания помогала своим клиентам эвакуироваться в относительно безопасные города Украины. Сервисом "Эвакуация" совершили 2767 поездок. Также для поддержки людей с инвалидностью, количество которых из-за российской агрессии увеличивается, совместно с партнерами Uklon запустил класс "Инклюзивный". Теперь пассажиры, пользующиеся колесным креслом, могут беспрепятственно передвигаться на специально оснащенных авто.

ROZETKA

Украинский интернет магазин в июне купил оборудование спасателям и населению подтопленной Херсонщины. Среди снаряжения — около 200 фильтров для воды, более 100 генераторов, страховочных жилетов, почти полсотни лодок и моторов к ним.

Также вместе с Благотворительным Фондом Сергея Притулы Rozetka открыла сбор на 10 000 000 гривен на 2000 планшетов для подразделений ТРО ВСУ.

Новая почта

С начала лета логистическая компания закупила оснащение, ускоряющее процесс разминирования территорий. Также Новая почта за свой счет доставляла гуманитарную помощь, которую собирали для людей из Херсонщины. Собранная помощь составляет 200 кг на человека.

SOCAR Energy Ukraine

В июне 2023 года SOCAR Energy Ukraine обеспечила ГСЧС Украины в Одесской области 20 тонн горючего. После аварии на Каховской ГЭС нефтяная компания предоставила более 1000 литров дизеля и газа для спасения людей и животных. Также самолетом передали коллекторный трубопровод для прокачки сточных вод, подводные и мотопомпы, резиновые лодки, защитные костюмы, спасательные жилеты, летнюю и зимнюю одежду.

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В целом, сплоченность бизнеса и быстрое реагирование на внезапные жизненные вызовы — сильный фундамент устойчивости страны и большой вклад в приближение победы. Согласно заявлениям, компании планируют и дальше продолжать поддержку общества, пока в этом потребуется.