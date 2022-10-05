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Донать ВСУ – выиграй #незламнутехніку от Цитруса

 

После попадания ракеты в ТЦ в Харькове мы потеряли почти всю нашу технику. Но нам повезло, и сотрудники не пострадали. Ведь люди – наша самая большая ценность.

Поэтому, когда ситуация стабилизировалась, мы вернулись, чтобы спасти те устройства, которые хоть немного уцелели. Их оказались единицы – взрыв был слишком сильным. Мы разбирали завалы в поисках несильно поврежденных девайсов и гаджетов. Среди них оказались эти два: очиститель воздуха и робот-пылесос, – которые мы и разыгрываем.

Сначала мы хотели оставить эти устройства себе. Но решили, что лучше соберем м их помощью деньги для ВСУ, которые борются за нашу свободу.

Для нас это не просто техника. Она – символ нашей несокрушимости. Да, она повреждена. С обломками внутри и следами от них на корпусе. Но главное – она работает.

Мы перевезли уцелевшие устройства в Одессу, где они прошли полную проверку в нашем сервисном центре. Что смогли, мы починили, но, например, обломок с робота-пылесоса достать не удалось.

Чтобы взять участие в розыгрыше, нужно задонатить от 100 грн через наш чат-бот Фонду “Повернись живим”. Больше переводов – больше шансов выиграть!

Мы несокрушимы, потому что объединены желанием победить! А донаты ВСУ приближают нас к этому!

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