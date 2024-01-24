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Дональд Трамп и Джо Байден лидируют в праймериз своих партий в Нью-Гэмпшире

Иллюстративное фото: Дональд Трамп и Джо Байден лидируют праймериз своих партий в Нью-Гэмпшире (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Нью-Гэмпшире прошел праймериз Демократической и Республиканской партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Действующий президент США Джо Байден лидирует в праймериз от Демократической партии.

На данный момент за него проголосовали 67,5% избирателей. На втором месте расположился Дин Филлипс, за которого отдали голос 19,3%.

Фото: предварительные результаты голосования в праймериз от Демократической партии (edition.cnn.com)

Праймериз Республиканской партии

От Республиканской партии в данный момент лидирует Дональд Трамп. Он набрал 54,4% голосов и опережает свою оппонентку Никки Хейли приблизительно на 25 тысяч голосов.

За Хейли проголосовало 43,6% избирателей.

Фото: предварительные результаты голосования в праймериз от Республиканской партии (edition.cnn.com)

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