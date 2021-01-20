Домінування "Баварії": УЄФА оголосив збірну року

УЄФА представив склад символічної збірної 2020 року. В команду увійшли відразу п'ятеро гравців, які виграли в минулому сезоні потроєнь з "Баварією".

Про це повідомляється на сайті організації.

У складі виявилися представники всіх п'яти провідних європейських ліг.

Склад команди виглядає наступним чином:

Голкіпер: Мануель Нойер ("Баварія")

Захисники: Йозуа Кіммі ("Баварія"), Серхіо Рамос ("Реал"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Альфонсо Девіс ("Баварія")

Півзахисники: Тьяго Алькантара ("Баварія" / "Ліверпуль"), Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті"), Ліонель Мессі ("Барселона")

Нападники: Неймар ("Парі Сен-Жермен"), Роберт Левандовскі ("Баварія"), Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Спочатку в список претендентів на потрапляння в команду року увійшли 50 футболістів. 11 кращих гравців були визначені в голосуванні на сайті УЄФА.

Нагадаємо, нападник "Баварії" Роберт Левандовскі визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).