Домінікана змінює правила в'їзду для туристів

До 31 березня в країну можна буде в'їхати по паперовій анкеті, однак із квітня від паперового носія відмовляться. За словами міністра туризму Домінікани Давида Кольядо, це дозволить прискорити процес в'їзду туристів в країну.

"З моменту введення електронної анкети в листопаді 2020 року нам вдалося детально проаналізувати платформу і вдосконалити її на підставі відгуків пасажирів. Ми провели більше ніж 500 тестів і оновлень, щоб гарантувати безперебійну роботу платформи з 1 квітня, коли її використання стане обов'язковою для всіх", - сказав Кольядо.

Форма анкети доступна за посиланням https://eticket.migracion.gob.do російською, англійською, іспанською, французькою, італійською, португальською та німецькою мовами.

Туристам необхідно буде надати номер паспорта, адреса проживання та місця призначення у Домініканській Республіці, дані для митної служби декларацію про стан здоров'я.