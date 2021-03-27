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Домінікана змінює правила в'їзду для туристів

Автор: Ігор Литвиненко

Домініканська Республіка змінює правила в'їзду в країну для туристів. З 1 квітня в'їзд дозволений лише для тих, хто заповнить електронну анкету і отримає QR-код.

Про це повідомляє Dominican Today.

До 31 березня в країну можна буде в'їхати по паперовій анкеті, однак із квітня від паперового носія відмовляться. За словами міністра туризму Домінікани Давида Кольядо, це дозволить прискорити процес в'їзду туристів в країну.

"З моменту введення електронної анкети в листопаді 2020 року нам вдалося детально проаналізувати платформу і вдосконалити її на підставі відгуків пасажирів. Ми провели більше ніж 500 тестів і оновлень, щоб гарантувати безперебійну роботу платформи з 1 квітня, коли її використання стане обов'язковою для всіх", - сказав Кольядо.

Форма анкети доступна за посиланням https://eticket.migracion.gob.do російською, англійською, іспанською, французькою, італійською, португальською та німецькою мовами.

Туристам необхідно буде надати номер паспорта, адреса проживання та місця призначення у Домініканській Республіці, дані для митної служби декларацію про стан здоров'я.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України посилив правила в'їзду в країну. Тепер всім громадянам при в'їзді необхідно буде здавати ПЛР-тест на коронавірус.

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