Доминантная атака звезды "Мемфиса" добила "Сан-Антонио": момент дня в НБА

23-летний "первый номер" теннессийцев запомнился выпадом под занавес финальной четверти. Благодаря заслону партнера он легко прошел защитника "Сан-Антонио" Ричардсона и финтами расшатал австрийца Пельтля. Выше Моранта более чем на 20 см центровой растерялся и позволил американцу выполнить силовой данк.

В конце концов "Гриззлис" одержали комфортную победу на домашней арене (135:129). "Мемфис" вместе с "Денвером" делит 1-2 места в Западной конференции НБА, имея в активе 28 побед (41 матч). В свою очередь "Сан-Антонио Сперс" идет на предпоследней, 14-й строчке.

Сам Морант стал самым результативным на паркете. Он набрал 38 очков, сделал 5 подборов и отдал 4 передачи. В игре плеймейкер провел 32 минуты.

Кто такой Джо Морант

Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Мюррей Стэйт Рейсерс". Выбран "Мемфисом" под вторым номером драфта НБА-2019.

В 2020-м был признан новичком года в ассоциации, а в 2022 году – игроком с наибольшим прогрессом и был отобран на Матч всех звезд. Проводит четвертый сезон на профессиональном уровне. Кумир Моранта – плеймейкер "Лейкерс" Расселл Вестбрук.

На левой руке сделал татуировку с надписью beneath no one ("ни под кем"), а любимым хип-хоп исполнителем баскетболиста является Lil Baby. Летом 2019 года стал отцом дочери, которую назвали Каари Джэйдин.