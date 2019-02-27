В "будинках Войцеховського" не вирішені борги перед постачальником енергії, - КМДА

На сьогодні досі існує ризик відключення електроенергії для будинків

На сегодня до сих пор существует риск отключения электроэнергии для "домов Войцеховского" на Харьковском шоссе, 19, 19-А, 19-Б. Об этом шла речь сегодня во время брифинга в Киевской городской государственной администрации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Часть долга перед "поставщиком последней надежды" – ГПЗД (Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности) "Укринтерэнерго", долг перед ДТЭК Киевские электросети, а также невыполнение технических условий не позволяют обеспечить стабильное энергоснабжение.

"Перед ДТЭК Электрические сети задолженность жилого комплекса составляет свыше 1,8 млн грн. С 1 января вступил в действие закон Украины "О рынке электрической энергии". Из причин задолженности и несоблюдение руководством ОСМД условий закона, поставщиком электроэнергии стал так называемый "поставщик последней надежды" – ГПЗД (Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности) "Укринтерэнерго". Перед этим поставщиком также на сегодня образовалась задолженность в размере свыше 2,6 млн грн. Это повлекло риск отключения электроэнергии в случае неуплаты. По состоянию на сегодня дома оплатили 2,3 млн грн. Осталось оплатить еще свыше 300 тысяч гривен", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что на прошлой неделе в здании Днепровской райгосадминистрации проводилась встреча, на которую были приглашены жители. Однако из почти 3-х тысяч человек – пришли только 15 человек.

"Город стремится, чтобы жители понимали все риски и владели необходимой информацией. Призываем людей прийти к согласию внутри инициативных групп, придерживаться предложенного алгоритма действий. Необходимо обеспечить полную оплату задолженности. Как "поставщика последней надежды", так и ДТЭК. В доме невыполненные условия присоединения к электрическим сетям по постоянной схеме питания. И речь идет не о разрешениях на бумаге, а реальное увеличение мощности, прокладка сетей, строительство трансформаторов. Без этого в домах постоянно фиксируется перенапряжения, что несет в себе серьезную опасность", – объяснил Петр Пантелеев.

В компании ДТЭК Киевские электросети информируют, при сооружении многоэтажек электроснабжение объектов осуществляется в два этапа: по временной (для строительных площадок) и постоянной схеме электроснабжения (для жилого дома).

"Проблема заключается в том, что для домов на Харьковском шоссе 19, 19-А, 19-Б не выполнены условия для постоянной схемы электроснабжения. Это привело к проблемам с разграничением учета электроэнергии и расчетами за уже полученные услуги. Окончательно не решен системный вопрос долгов перед компанией ДТЭК Киевские электросети. Сумма в 1,8 млн грн за уже потребленную электроэнергию должна быть уплачена согласно графику погашения задолженности", – отмечает Александр Бемм, коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети.

По его словам, для комплексного урегулирования ситуации необходимо выполнить технические условия и подключить дома по постоянной схеме питания.

"В настоящее время технические условия выданы на 9,5 МВт, что является достаточно большим объемом потребления. Компания ДТЭК Киевские электросети готова идти навстречу жителям и разработать новые технические условия и предоставить консультации по их выполнению. И мы ждем соответствующего обращения от управляющей компании или от ОСМД. Жильцы сами могут и должны определить организацию, которая возьмет ответственность за выполнение технических условий. Пока ни одна организация на себя не взяла. ДТЭК Киевские электросети с формальной точки зрения не может инициировать этот процесс. Компромиссное решение может быть в уменьшении заявленной мощности (9,5 МВт). Это позволит достроить постоянную схему подключения. Более подробная информация о цене и сроках будет понятна после разработки нового проекта подключения, инициировать разработку которого должны сами жильцы. Для этого необходимо определить организацию, которая возьмет ответственность за выполнение технических требований. Подключение по постоянной схеме позволит обеспечить надежное электроснабжение и даст возможность жителям заключать прямые договоры с поставщиками", – убежден Александр Бемм.