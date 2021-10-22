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У будинок заступника голови ОП Жовкви кинули коктейль "Молотова": що сталось

Автор: Анастасія Рокитна, Олег Черниш

У будинок заступника голови Офісу президента України кинули коктейль "Молотова". Нападника затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що мова йде про заступника голови ОП Ігоря Жовкву.

Що сталось

Зловмисник кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника голови ОП.

У прес-службі СБУ повідомили, що це сталось в ніч з 21 на 22 жовтня о 4 годині ранку у Дарницькому районі Києва. Внаслідок події постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють особу та мотиви замовника злочину.

Що відомо про нападника

Зловмисник - 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янского району Черкаської області.

Фото: затриманий (СБУ)

"Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер "Telegram", - повідомили в СБУ.

Зловмиснику обіцяли заплатити 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

Фото: місце події (СБУ)

Відкрито справу

Наразі правоохоронці працюють над встановленням замовника злочину. Правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому.

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Ігор Жовква