Боржники "Хмельницькгаз Збуту" ризикують отримати пеню і позбутися субсидій

Прострочену заборгованість мають 44 % клієнтів компанії, або більше 180 тис. споживачів

За 3 месяца отопительного периода долги жителей Хмельницкой области выросли более 315 млн гривен. Сейчас задолженность за использованный газ составила более 618 млн гривен, что крайне негативно влияет на дальнейшую закупку газа. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

Просроченную задолженность имеют 44% клиентов компании, или более 180 тыс. потребителей.

Главными причинами долгов в разгар зимы стало увеличение правительством цены на газ, стремительное уменьшение числа получателей государственной помощи, субсидий, а также снижение социальных нормативов.

"В очередной раз обращаемся к потребителям с убедительной просьбой немедленно ликвидировать долги и не допускать их накопления, - отмечает директор Андрей Левицкий. - Ведь такая критическая ситуация с долгами ставит под угрозу обеспечение газом. Кроме того, мы должны вовремя рассчитаться за приобретенный у государства газ и закупить его на дальнейшие периоды, а также обеспечить функционирование предприятия и выполнять условия договора с нашими клиентами".

Однако, долги населения продолжают расти. Если в прошлом году субсидией на услуги по газоснабжению пользовались почти 260 тыс. подолян, то сейчас их число сократилось до 163 тыс. Кроме того, на рост долгов значительно повлияло и уменьшение социальных нормативов. К примеру, для семьи из 2 проживающих - на 14% меньше.

В то же время, поднятие государством цены газа с 1 ноября 2018 года никаким образом не повлияло на прибыль "Хмельницкгаз сбыта". Ведь из стоимости 8,55 коп. за 1 куб. м. компания получает всего 19 коп., или 2,2% на организацию своей деятельности, функционирования Контакт-центров, печать и доставку счетов, уплату налогов и т. п.

По словам прес-службы, вопрос долгов населения за предоставленные услуги приобретает общегосударственную тенденцию. Ведь 1 мая за просрочку выплат по платежкам, должники обязаны будут платить пеню 0,01% за каждый день просрочки. Кроме того, в случае задолженности, законом предусмотрено прекращение предоставления коммунальных услуг.

"Поэтому, чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, каждый потребитель может постоянно проверять и контролировать состояние счета. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua или отправить СМС-ку со словом "баланс". Нынешние нововведения с расчетами за предоставленные жилищно-коммунальные услуги коснутся и получателей субсидий, для которых будет введен механизм монетизации средств. Однако, лишь тех, кто оформил государственную помощь впервые с начала 2019 года. Сейчас для субсидіантів, которые оформили госпомощь раньше, изменений не произойдет до окончания отопительного сезона. Поэтому в процессе монетизации будет задействован Сбербанк", - сообщили в пресс-службе.