"Має покласти край безкарності Росії": Кислиця про 77 сесію Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку розпочала роботу 77 сесія Генеральної Асамблеї Організацій Об’єднаних Націй. Вона має покласти край безкарності Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Дипломат зазначив, що війна має закінчитися під час цієї сесії, а Росія має бути притягнута до відповідальності.

"Зробімо 77 сесію Генеральної Асамблеї ООН сесією кінця безкарності, а також відновлення поваги до Статуту ООН. Вибір за вами, члени ООН!" - наголосив Кислиця.

До слова, нинішня сесія проходитиме під гаслом - "Переломний момент: трансформаційні рішення для взаємопов’язаних викликів".

Розв'язана РФ війна проти України буде одним з найголовніших питань засідань Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.