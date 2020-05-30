Часткою в клініці "Борис" я поступився партнерам ще декілька років тому, - Радуцький

Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України Михайло Радуцький задекларував за 2019 рік 8,3 млн грн доходу від зарплати в клініці "Борис". Ще майже 2 млн грн він отримав від продажу корпоративних прав, покупцем яких виступило ТОВ "Медичний центр "Добробут-Поліклініка".

Це уточнення Радуцький зробив для РБК-Україна, коментуючи інформацію про те, на яких умовах він продав свій медичний бізнес.

"У моїй декларації вказана не сума продажу клініки, а сума, яку мені заплатили за мій пакет корпоративних прав. Клініка "Борис" мені вже давно не належала. Ми були одними з перших на ринку приватної медицини. Але у міру того, як посилювалася конкуренція, виходили нові потужні гравці, клініці доводилося залучати додаткові інвестиції в нове обладнання тощо. Партнери висловлювали готовність залучати кошти та інвестувати, у мене таких ресурсів не було. Моя частка розмивалася, в останні роки я керував клінікою, але не був її власником", - сказав Радуцький.

За його словами, цей факт не афішували, оскільки клієнти завжди пов'язували клініку з його ім'ям.

"Восени 2018 року, на момент початку процедури продажу клініки, мені належало трохи більше ніж 2% корпоративних прав. Сума від продажу цього, якщо так можна сказати, "пакету" й показана в декларації 2019 року. Фактично це моя вихідна допомога. Ця частка, як ви розумієте, нічого не вирішувала. Швидше, служила символом того, що я маю відношення до "Борису"", - додав Радуцький.

Нардеп також зазначив, що частина корпоративних прав на клініку була оформлена на кіпрську компанію Morlaix Holdings Limited, яка належить його дружині.

""Борис" ніколи не виводив дивіденди за кордон. Але власність на частину корпоративних прав ми оформили через кіпрську компанію. Гроші через цю юрособу ніколи не ходили. Але так було спокійніше і безпечніше з точки зору захисту від рейдерських захоплень. Часи були лихі. На кіпрській компанії дружини значився пакет в 10%. За домовленістю з партнерами я вже давно відмовився від прав на клініку, але компенсацію мені перерахували не відразу. Виплату розтягнули на кілька років. Протягом цього часу пакет корпоративних прав продовжував значитися на офшорній компанії дружини як своєрідна гарантія", - сказав Радуцький.

Він також зазначає, що наполіг, щоб компенсація виплачувалася офіційно як зарплата.

"Тільки за 2019 рік я отримав понад 8,3 млн грн. А всього за 2017-2019 роки понад 23 млн грн. Всі ці суми офіційно задекларовані. Я заплатив понад 4,5 млн грн податків. Якби компенсація виплачувалася як дивіденди, держава отримала б значно менше. До середини 2019 року мені виплатили компенсацію в обумовленому обсязі. Після чого корпоративні права, що значилися на офшорній компанії, ми передали покупцеві клініки за символічну суму, дотримуючись раніше даних партнерам обіцянок", - зазначив Радуцький.

За його словами, торік сім'я інвестувала частину коштів, отриманих у вигляді компенсації, на купівлю квартири в Києві.

"Я отримував більшу компенсацію, і ми вирішили вкласти гроші в нерухомість. З'являться онуки, на що ми з дружиною дуже розраховуємо - залишиться для них квартира. Поміняв автомобіль. Продав старий і купив новий з електромотором. До речі, в кредит. Завжди хотів поїздити на електрокарі. Отримую величезне задоволення від того, що можу їздити на автомобілі й не завдавати шкоди навколишньому середовищу", - додав Радуцький.

Політик також уточнює, що в його декларації зазначено кілька юросіб, які ніколи не вели господарську діяльність.

"У нас в країні набагато простіше відкрити юрособу, ніж потім її закрити. Ці компанії були зареєстровані, але ніколи не працювали. Наприклад, ми колись хотіли для охорони клініки створити свою охоронну фірму, а потім порахували, що вигідніше охорону віддати на аутсорсинг. Так само й наш молочний проект, який заглух багато років тому. Реального бізнесу у нас не залишилося", - пояснив народний депутат.

Варто також відзначити, що в декларації за 2019 рік Михайло Радуцький задекларував дві квартири в Києві й будинок у Київській області, два автомобілі Mercedes-Benz і Audi, а також 2,25 млн грн і $270 тис. готівкових заощаджень.

Нагадаємо, Михайло Радуцький з 2004 року обіймав посаду президента клініки "Борис". Минулого року він був обраний у Верховну Раду за списком партії "Слуга народ", і потім очолив комітет парламенту з питань здоров'я нації.