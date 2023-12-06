Судьба для всех предателей. В ГУР подтвердили ликвидацию Кивы

В Главном управлении разведки подтверждают ликвидацию скандального экс-депутата Ильи Кивы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Да, можем подтвердить, что Киву "все". Такая судьба постигнет других предателей Украины и приспешников путинского режима", - заявил Юсов.
Как отметил Юсов, Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборационистов".
Сегодня, 6 декабря, российские СМИ со ссылкой на источники заявили о том, что бывшего народного депутата Украины Киву нашли мертвым. Якобы, его обнаружили в Московской области в Одинцовском районе.
Согласно данным источников РБК-Украина, ликвидация Кивы была спецоперацией Службы безопасности Украины. Экс-нардепа убили с помощью стрелкового оружия.
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