Долар різко подешевшав: актуальні курси в Україні на 5 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 35,35 гривень за долар. Курс євро впав на 25 копійок до 36,90 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 5 липня становить 30,5816 гривень за євро (+0,0556 гривень).
Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності
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