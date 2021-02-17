Долар знову росте: НБУ встановив курс на 18 лютого

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем .

Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 27,9038 гривень за 1 долар (+0,0734 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить: 27,8304 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 17 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,73 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.