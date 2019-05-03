Долар росте, євро знижується на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,73 гривень за долар, в покупці виріс на 5 копійок до 26,46 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,97 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,25 - 26,65 (26,20 - 26,60 - 2 травня), продажу 26,65 - 27,00 (26,60 - 27,00 - 2 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,46 (26,41 - 2 травня), продажу - 26,73 (26,70 - 2 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,10 - 29,75 (29,00 - 29,80 - 2 травня), продажу 29,75 - 30,30 (29,80 - 30,40 - 2 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,42 (29,43 - 2 травня), продажу - 29,97 (29,99 - 2 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,00 (2,60 - 4,03 - 2 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 2 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,78 - 2 травня), продажу 4,16 (4,20 - 2 травня) грн за 10 рублів.