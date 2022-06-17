Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта в Україні
В обмінних пунктах України сьогодні, 17 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 10 копійок до 35,75 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 37,60 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,10 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,84 (34,80 - 16 червня),
- продаж - 35,75 грн (35,70 - 16 червня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,35 (36,40 - 16 червня),
- продаж - 37,60 (37,60 - 16 червня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,85 (7,85 -16 червня),
- продаж - 8,10 грн (8,10 - 16 червня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 17 червня становить 30,3885 гривень за євро (-0,2077 гривень).
Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 16 червня 2022 року.
В НБУ очікують, що рішення по ставці знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.
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