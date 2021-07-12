Долар знову перейшов до зростання: курс на 12 липня

Національний банк України (НБУ) на сьогодні підвищив офіційний курс до 27,32 гривень за долар. Це майже на чотири копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 12 липня встановлений на такому рівні: 27,3234 гривень за 1 долар (+0,0372). При цьому курс долара на 9 липня становив: 27,2862 гривень за 1 долар.
Фото: курс валют (скріншот сайту НБУ)
Таким чином, цей тиждень починається з офіційного курсу на позначках близько 27,30 гривень за долар, біля яких він знаходився протягом останніх днів.
Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)
Наприкінці минулого тижня в п'ятницю на відкритті міжбанку курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії опустився на дві копійки - до 27,31 гривень за долар, в покупці - до 27,29 гривень за долар. Але тиждень торгів завершився з доларом у продажу на позначці 27,33 гривень.