Долар трохи подорожчав: актуальні курси валют на 9 червня
В обмінних пунктах України сьогодні, 9 червня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 35,40 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 37,70 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,20 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,40 (34,40 - 8 червня),
- продаж - 35,35 грн (35,35 - 8 червня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,40 (36,35 - 8 червня),
- продаж - 37,70 (37,65 -8 червня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,00 (8,00 - 8 червня),
- продаж - 8,20 грн (8,20 - 8 червня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 9 червня становить 31,411 гривень за євро (+0,2209 гривень).
Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 8 червня 2022 року.
В НБУ очікують, що рішення за ставкою знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.
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