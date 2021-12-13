Долар на міжбанку залишається нижче 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:11 13 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку - до 26,91 гривень за долар, курс в покупці - до 26,89 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився і знаходиться на позначці 30,38 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: 26,8900 - 26,9100 грн/долар, євро 30,3614 - 30,3813 грн/євро, російський рубль 0,3662-0,3666 грн/рубль.
Відзначимо, 10 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 26,9000 - 26,9200 грн/долар, євро 30,3620 - 30,3846 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3665 грн/рубль.
Національний банк України на 13 грудня встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Минулого тижня курс перейшов до зниження після зростання протягом трьох тижнів.