Долар на міжбанку знову почав дорожчати

Курс долара на міжбанку в продаж 22 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 3 копеейки до 28,29 гривень за долар, курс купівлі до 28,27 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,44 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2700 - 28,2900 грн/долар, євро 33,4207 - 33,4444 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3699 грн/рубль.

Зазначимо, 21 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 33,4954 - 33,5135 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2650 гривень за 1 долар (-0,0087 грн). При цьому курс долара на 22 жовтня становить 28,2737 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після зростання минулого тижня.