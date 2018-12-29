Долар і євро значно виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

В кінці року гривня знову почала дешевшати

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 27 копійок до 28,07 гривень за долар, купівлі зріс на 20 копійок до 27,69 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 30 копійок до 31,85 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 28,05 (27,15 - 27,80 - 28 грудня), продажу 27,75 - 28,40 (27,60 - 28,00 - 28 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,69 (27,49 - 28 грудня), продажу - 28,07 (27,80 - 28 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,33 - 31,85 (30,55 - 31,65 - 28 грудня), продажу 31,65 - 32,60 (31,4 0 - 32,20 - 28 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,49 (31,24 - 28 грудня), продажу - 32,15 (31,85 - 28 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 3,97 (2,60 - 3,95 - 28 грудня), продажу - 3,90 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 28 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,52 - 28 грудня), продажу 4,11 (4,10 - 28 грудня) грн за 10 рублів.