Долар та євро виросли на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 17 копійок до 26,47 гривень за долар, на покупці виріс на 12 копійок до 26,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 29,76 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,90 - 26,35 (25,80 - 26,20 - 14 травня), продажу 26,35 - 26,70 (26,25 - 26,50 - 14 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,20 (26,08 - 14 травня), продажу - 26,47 (26,30 - 14 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,95 - 29,55 (28,90 - 29,40 - 14 травня), продажу 29,55 - 30,00 (29,45 - 29,85 - 14 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,25 (29,18 - 14 травня), продажу - 29,76 (29,62 - 14 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,95 (2,50 - 3,95 - 14 травня), продажу - 3,96 - 5,00 (3,96 - 5,00 - 14 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,73 (3,73 - 14 травня), продажу 4,07 (4,07 - 14 травня) грн за 10 рублів.