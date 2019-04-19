Долар та євро виросли на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 27,12 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,84 гривень за долар. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок до 30,58 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 27,05 (26,50 - 26,90 - 18 квітня), продажу 27,00 - 27,30 (26,90 - 27,15 - 18 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,84 (26,74 - 18 квітня), продажу - 27,12 (26,97 - 18 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,80 - 30,45 (29,80 - 30,30 - 18 квітня), продажу 30,45 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 18 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,10 (30,07 - 18 квітня), продажу - 30,58 (30,51 - 18 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,12 - 18 квітня), продажу - 4,12 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 18 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,88 (3,86 - 18 квітня), продажу 4,24 (4,21 - 18 квітня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Глава НБУ Яків Смолій на засіданні РНБО заявив то тому, що після суду на валютному ринку спостерігається падіння національної валюти.