Долар та євро виросли на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 26,97 гривень за долар, купівлі на 7 копійок до 26,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 30,51 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,90 (26,50 - 26,80 - 17 квітня), продажу 26,90 - 27,15 (26,80 - 27,05 - 17 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,74 (26,67 - 17 квітня), продажу - 26,97 (26,89 - 17 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,80 - 30,30 (29,80 - 30,25 - 17 квітня), продажу 30,30 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 17 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,07 (30,01 - 17 квітня), продажу - 30,51 (30,46 - 17 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,12 - 17 квітня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 17 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,86 (3,86 - 17 квітня), продажу 4,21 (4,19 - 17 квітня) грн за 10 рублів.