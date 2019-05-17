Долар і євро стабілізувалися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 травня 2019 року, в 12:45 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 26,45 гривень за долар, в покупці виріс на 1 копійку до 26,24 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,70 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,30 (26,00 - 26,30 - 16 травня), продажу 26,35 - 26,70 (26,35 - 26,70 - 16 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,24 (26,23 - 16 травня), продажу - 26,45 (26,44 - 16 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,95 - 29,45 (29,00 - 29,50 - 16 травня), продажу 29,50 - 30,00 (29,50 - 30,00 - 16 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,24 (29,27 - 16 травня), продажу - 29,70 (29,72 - 16 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,99 (2,50 - 3,99 - 16 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 16 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,74 - 16 травня), продажу 4,11 (4,10 - 16 травня) грн за 10 рублів.