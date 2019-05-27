Долар і євро знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 травня 2019 року, в 11:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,45 гривень за долар, купівлі знизився на 7 копійок до 26,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,71 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,30 (26,00 - 26,40 - 24 травня), продажу 26,30 - 26,70 (26,40 - 26,70 - 24 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,21 (26,28 - 24 травня), продажу - 26,45 (26,53 - 24 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,90 - 29,45 (28,85 - 29,45 - 24 травня), продажу 29,45 - 30,00 (29,45 - 30,00 - 24 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,22 (29,27 - 24 травня), продажу - 29,71 (29,73 - 24 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 24 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 24 травня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,76 - 24 травня), продажу 4,12 (4,12 - 24 травня) грн за 10 рублів.